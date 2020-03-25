В Минздраве призвали россиян не заниматься самолечением

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Елена Малинникова рекомендовала россиянам в условиях пандемии не заниматься самолечением, а обращаться к врачам в случае проявления симптомов заболевания.

«Не занимайтесь самолечением. На сегодняшний день врачи проходят все современные курсы — лекции, вебинары по обучению для выявления коронавирусной инфекции», — сказала она журналистам. Слова инфекциониста приводит РИА Новости.

Первые симптомы коронавируса и ОРВИ одинаковые — это слабость и недомогание, уточнила она.

«Самое главное правило: первые симптомы недомогания — необходимо... находиться дома, не выходить на улицу, не идти на работу, не идти в аптеку за лекарствами, быть дома, вызвать на дом врача», — сказала Малинникова.

Ранее российский президент Владимир Путин в обращении к гражданам отметил, что полностью заблокировать проникновение COVID-19 на территорию России невозможно.

Он поблагодарил всех медиков, борющихся с коронавирусом, отметив, что они находятся на переднем плане защиты страны.