Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
- РИА Новости
«Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — сказал Путин.
Он отметил, что необходимо работать профессионально и на опережение.
Также Путин в своём обращении поблагодарил всех медиков, борющихся с коронавирусом, отметив, что они сейчас находятся на переднем плане защиты страны.
Кроме того, Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.