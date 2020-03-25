Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса

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Российский лидер Владимир Путин заявил в обращении к гражданам страны, что полностью заблокировать проникновение коронавирусной инфекции COVID-19 на территорию России невозможно.
Путин заявил о невозможности заблокировать проникновение коронавируса
  • РИА Новости

«Мы с вами должны понимать, что Россия даже просто в силу своего географического положения не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьёзно поражённые эпидемией, и полностью заблокировать её проникновение в нашу страну объективно невозможно», — сказал Путин.

Он отметил, что необходимо работать профессионально и на опережение.

Также Путин в своём обращении поблагодарил всех медиков, борющихся с коронавирусом, отметив, что они сейчас находятся на переднем плане защиты страны.

Кроме того, Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.

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