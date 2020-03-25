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Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей

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Президент России Владимир Путин предложил на фоне ситуации с коронавирусом увеличить пособие по безработице с 8 тыс. до 12 тыс. рублей.
Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей
  • РИА Новости

Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей», — сказал Путин.

Он также призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.

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