Путин предложил увеличить пособие по безработице до 12 тысяч рублей
- РИА Новости
Как отметил глава государства, надо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.
«Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тыс. рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня МРОТ, то есть до 12 130 рублей», — сказал Путин.
Он также призвал работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы.