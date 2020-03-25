Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658

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За сутки в России было зарегистрировано 163 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, общее число заболевших составляет 658. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658
  • © Кирилл Зыков
  • АГН «Москва»

«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровели 29 человек», — приводит её слова ТАСС.

Как отметила Голикова, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. граждан.

Ранее сообщалось, что в России проводятся испытания шести препаратов против COVID-19.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявил, что реальной картины распространения заболевания никто не знает

Он отметил, что в группе риска пожилые люди, и предложил ввести для них карантин по всей стране. 

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