Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 658
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- АГН «Москва»
«В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровели 29 человек», — приводит её слова ТАСС.
Как отметила Голикова, под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тыс. граждан.
Ранее сообщалось, что в России проводятся испытания шести препаратов против COVID-19.
24 марта мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у президента России Владимира Путина заявил, что реальной картины распространения заболевания никто не знает.
Он отметил, что в группе риска пожилые люди, и предложил ввести для них карантин по всей стране.