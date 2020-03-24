Собянин предложил ввести карантин для пожилых в регионах

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Введение карантина для пожилых людей нужно рекомендовать распространить в других российских регионах. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом России Владимиром Путиным.
Собянин предложил ввести карантин для пожилых в регионах
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Он напомнил о введении карантина для людей старше 65 лет в Москве и рассказал, что за последние десять дней в Россию из-за рубежа прибыли миллион человек.

«Если мы считали тех, кто приехал из-за рубежа, но их приехало миллион в Россию за последние десять дней, и мы их должны осадить, чтобы они посидели дома… Но реально сегодня вырисовывается группа риска — это пожилые люди», — сказал он.

Как отметил Собянин, с четверга, 26 марта, «они будут сидеть все дома, даже те, которые работают».

«Такую же аналогичную меру нам надо порекомендовать тем, у кого есть такая динамика... Это в Питере надо делать, во всех миллионниках», — добавил он.

Ранее Собянин сообщал, что москвичи старше 65 лет и граждане с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим в период с 26 марта по 14 апреля.

Согласно данным на 24 марта, в России выявлено 495 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, 22 человека выздоровели. 

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