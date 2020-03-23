Москвичей старше 65 лет обязали с 26 марта соблюдать домашний режим

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге сообщил, что с 26 марта по 14 апреля москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим.

«Если вы работаете, прошу вас не ходить на работу», — написал Собянин.

При этом он отметил, что домашний режим может не применяться к руководителям и сотрудникам, чьё нахождение на работе жизненно важно для функционирования предприятий, организаций, учреждений и органов государственной власти, а также к работникам здравоохранения.

Мэр сообщил, что для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть из-за режима самоизоляции, москвичам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тыс. рублей.

Как пояснил Собянин, из них 2 тыс. рублей выплатят авансом, ещё 2 тыс. — после окончания домашнего режима «при условии его ответственного соблюдения».

Ранее стало известно, что за сутки в России был зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Число подтверждённых случаев заражения достигло 438.