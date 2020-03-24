Собянин заявил, что реальной картины коронавируса никто не знает

Реальной картины распространения коронавирусной инфекции COVID-19 никто не знает. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания у российского лидера Владимира Путина.

Он не исключил, что нужно дать поручение руководителю администрации президента Антону Вайно, «чтобы он дал полпредам поручение», чтобы вместе «навалились на эту историю и начали жёстко контролировать».

«Потому что не все регионы понимают. Он (глава региона. — RT) видит — ну один у него заболел. Но дело в том, что объём тестирования очень низкий и реальной картины и в мире никто не знает», — сказал он.

В ходе совещания с президентом Собянин также отметил, что в ситуации с коронавирусом «вырисовывается группа риска» — пожилые люди.

В связи с этим мэр Москвы предложил рекомендовать введение карантина для пожилых в других российских регионах.

24 марта стало известно о выявлении 57 новых случаев COVID-19 в 14 регионах России.