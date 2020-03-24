Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России

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В 14 регионах России за сутки выявили 57 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом информирует Интерфакс, ссылаясь на оперативные данные.
Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 14 регионах России
  • © Виталий Аньков
  • РИА Новости

«За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах», — говорится в сообщении.  

Так, больше всего случаев зарегистрировали в Москве — 28, в Санкт-Петербурге — пять.

По четыре случая выявлено в Воронежской и Свердловской областях, в Республике Башкортостан — три случая.

По два случая в Липецкой, Орловской, Ленинградской областях, а также в Приморском крае.

По одному новому случаю заражения вирусом зафиксировано в Калужской, Волгоградской, Самарской областях, а также в Чечне и Татарстане.

Всего в России к данному моменту зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее в российском правительстве рассказали, что в стране проводятся испытания шести препаратов против COVID-19.

23 марта в Роспотребнадзоре отмечали, под наблюдением из-за подозрения на инфекцию остаются 72 423 человека.

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