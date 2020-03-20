Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19.

По словам премьера, главные цели — не допустить массовое распространение коронавируса, контролировать ситуацию «в режиме нон-стоп, на опережение».

Он отметил, что речь идёт не только о введении ограничений на полёты или на проведение массовых мероприятий. Мишустин сообщил, что ведётся разработка препаратов против COVID-19.

«В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов», — цитирует его РИА Новости.

Глава правительства рассказал, что российские учёные создали их за два месяца, используя уже имеющиеся разработки, а также новые биотехнологии.

Ранее научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса.