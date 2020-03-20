Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса

Короткая ссылка
Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские учёные проводят испытание шести препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19.
Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса
  • РИА Новости

По словам премьера, главные цели — не допустить массовое распространение коронавируса, контролировать ситуацию «в режиме нон-стоп, на опережение».

Он отметил, что речь идёт не только о введении ограничений на полёты или на проведение массовых мероприятий. Мишустин сообщил, что ведётся разработка препаратов против COVID-19.

«В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов», — цитирует его РИА Новости.

Глава правительства рассказал, что российские учёные создали их за два месяца, используя уже имеющиеся разработки, а также новые биотехнологии.

Ранее научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить