Мишустин сообщил об испытании шести препаратов от коронавируса
- РИА Новости
По словам премьера, главные цели — не допустить массовое распространение коронавируса, контролировать ситуацию «в режиме нон-стоп, на опережение».
Он отметил, что речь идёт не только о введении ограничений на полёты или на проведение массовых мероприятий. Мишустин сообщил, что ведётся разработка препаратов против COVID-19.
«В настоящее время в России проводится испытание шести таких препаратов», — цитирует его РИА Новости.
Глава правительства рассказал, что российские учёные создали их за два месяца, используя уже имеющиеся разработки, а также новые биотехнологии.
Ранее научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса.