В России начали испытания вакцины против COVID-19

Роспотребнадзор сообщил о начале испытаний прототипов вакцины против коронавирусной инфекции COVID-19.

«Научный центр Роспотребнадзора начал испытания вакцины против нового коронавируса. В России для профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уточняется, что прототипы вакцины пройдут тестирование на лабораторных животных. На основе испытаний учёные выделят наиболее перспективные и безопасные прототипы.

«Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины. Учёные рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в IV квартале 2020 года», — заявили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что российские учёные смогли расшифровать первый полный геном коронавируса.