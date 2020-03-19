199 случаев заражения, расшифрованный геном и повышенная готовность: как складывается ситуация с коронавирусом в России

За последние сутки в 23 регионах РФ зафиксировано 52 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Таким образом, общее число инфицированных достигло 199. Как отметили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, под медицинским наблюдением находятся 22 178 человек. Между тем 19 марта стало известно о смерти 79-летней женщины, госпитализированной с диагнозом коронавирус. По результатам вскрытия было установлено, что причиной гибели стал оторвавшийся тромб. Кроме того, отныне все лица, прибывающие в Россию из-за границы, будут изолированы на две недели.

Число заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в России достигло 199. Как сообщили в Роспотребнадзоре, за последние сутки зарегистрировано 52 новых случая заболевания у граждан РФ в 23 регионах.

«В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 — у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано», — говорится в сообщении.

Отмечается, что под медицинским наблюдением находятся 22 178 человек.

Ранее главный патологоанатом столицы доктор медицинских наук, профессор Олег Зайратьянц сообщил, что причиной первой смерти гражданина РФ, заразившегося коронавирусной инфекцией COVID-19, стала «массивная двусторонняя тромбоэмболия лёгочной артерии». Он заметил, что у госпитализированной с пневмонией 79-летней пациентки ещё «при жизни подтвердился положительный результат анализа на коронавирусную инфекцию».

«Причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб. На момент смерти изменений в лёгких не было. Тяжёлые сопутствующие хронические заболевания подтвердились, среди них сахарный диабет, цереброваскулярная болезнь, ишемическая болезнь сердца», — указал Зайратьянц.

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Как пишет издание «Московский комсомолец», погибшей оказалась автор 13 публикаций, заслуженный экономист России, почётный работник нефтяной промышленности, заслуженный работник Российского государственного университета нефти и газа им. И.М. Губкина. Однако в пресс-службе вуза не смогли подтвердить эту информацию, сообщили в РБК.

Двухнедельный карантин для вернувшихся из-за рубежа

Все лица, прибывающие в Россию из-за границы, будут обязаны изолироваться на две недели в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19, говорится в постановлении главного санитарного врача РФ Анны Поповой.

Согласно документу, опубликованному на официальном интернет-портале правовой информации, руководителям субъектов РФ, в частности, поручено принять меры по введению «режима повышенной готовности», «обеспечить изоляцию всех лиц, прибывающих на территорию Российской Федерации, продолжительностью 14 календарных дней со дня их прибытия», проконтролировать соблюдение карантина и ежедневно предоставлять отчёты в территориальные органы Роспотребнадзора.

Стоит отметить, что на режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса уже перешли все 85 субъектов РФ.

Отмечается, что прибывшие из-за рубежа должны незамедлительно сообщить на горячую линию даты и место пребывания за границей, а также контактную информацию, а в случае ухудшения состояния здоровья обратиться за медицинской помощью на дому. Вместе с тем работодатели должны будут оказать работникам содействие в обеспечении условий изоляции, а руководители регионов — выдавать листки нетрудоспособности.

Напомним, что с 31 декабря 2019 года был организован усиленный двойной контроль прибывающих из-за границы с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. По состоянию на 19 марта досмотрено более 4,6 млн человек, при этом зарегистрированы 2398 заболевших с признаками острых респираторных вирусных инфекций.

Российские учёные расшифровали геном коронавируса

В четверг, 19 марта, стало известно, что учёные Национального исследовательского института (НИИ) гриппа им. А.А. Смородинцева Минздрава РФ смогли секвенировать из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2. Полученные данные направлены в международную базу данных, используемую Всемирной организацией здравоохранения и ведущими мировыми исследовательскими группами.

«Этот коронавирус — новый для нас, поэтому критически важно иметь возможность определить путь его распространения и попадания на территорию нашей страны, его изменения. Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — заявил исполняющий обязанности директора института доктор медицинских наук Дмитрий Лиознов.

Наряду с этим в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора сделали первые снимки коронавируса. Они были получены методом негативного контрастирования на просвечивающем электронном микроскопе JEM-1400. Размер частиц составил 100—120 нм.

В России сделали первые фото частиц коронавируса

Вместе с тем правительство РФ выделило Минздраву 10 млрд рублей на стимулирующие выплаты медикам за работу с лицами, у которых диагностирован коронавирус или есть подозрение на его наличие. Кроме того, ещё 1,6 млрд рублей выделено Роспотребнадзору на стимулирующие выплаты сотрудникам, работающим в усиленном режиме из-за ситуации с распространением инфекции COVID-19.

Напомним, накануне в Европе не осталось ни одного государства без заражённых коронавирусом — Черногория объявила о двух зафиксированных случаях. Из всех государств Европы наиболее тяжёлая эпидемиологическая обстановка сложилась в Италии, которая по смертности уже опередила Китай. Глава службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли объявил, что число погибших в стране за сутки выросло на 427 человек и достигло 3405.

Всего в мире число заболевших превысило 220 тысяч, скончались более 8,9 тысячи человек.