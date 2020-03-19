«К огромному сожалению, у нас первая потеря»: в России зафиксирована смерть от коронавируса

В России зафиксирована первая жертва коронавирусной инфекции COVID-19 — скончалась 79-летняя женщина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он принёс свои соболезнования её семье, подчеркнув, что окружение женщины находится под наблюдением врачей. Между тем премьер-министр РФ Михаил Мишустин указал, что поводов для паники из-за распространения болезни нет. Кроме того, в правительстве не исключили возможности усиления введённых ограничений, указав, что Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на угрозы, подобные пандемии коронавируса.

В России зафиксирована первая смерть от коронавирусной инфекции COVID-19. Жертвой заболевания стала 79-летняя женщина. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К огромному сожалению, у нас первая потеря от коронавирусной инфекции. Пневмония у 79-летней женщины осложнилась тяжёлыми болезнями: сахарным диабетом 2-го типа, атеросклерозом, гипертонией. Её окружение сейчас под наблюдением, тяжёлых симптомов у них нет. Мои соболезнования семье», — написал Собянин в Twitter.

Как сообщается в информационном бюллетене Роспотребнадзора, по состоянию на 08:00 мск в 150 странах мира подтверждено 218 408 случаев заболевания. При этом зафиксированы первые случаи инфицирования в Киргизии, Замбии, Джибути, Никарагуа, Маврикии, Фиджи и Сальвадоре.

В России было зарегистрировано 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией, пять человек выздоровели. В общей сложности было проведено 122 854 исследования на выявление коронавируса.

Правительство России принимает все необходимые меры для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 по стране и снижения влияния на экономику. Об этом в ходе заседания кабмина сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, Россия имеет успешный опыт борьбы с эпидемиями как внутри страны, так и за её пределами.

«Многие только сейчас начали осознавать всю серьёзность ситуации, но поводов для паники нет... Мы справимся с этой угрозой», — заявил Мишустин.

АГН «Москва»

© Кирилл Зыков

Внутри России продолжат принимать (а при необходимости могут и усилить) ограничительные меры в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в документе «О мерах по защите здоровья населения от новой коронавирусной инфекции», размещённом на сайте правительства.

Речь идёт о сокращении или отмене массовых спортивных и культурных мероприятий, применении противоэпидемических мер предприятиями и организациями, включая дезинфекцию помещений и обеспечение соответствующего режима труда работников. При этом был пересмотрен порядок оформления, выдачи и оплаты больничных листов гражданам, находящимся на карантине.

«Принимаемые решения и рекомендации, прежде всего в части запретов и ограничений, многим могут показаться чрезмерными. Однако именно они, по мнению учёных, являются эффективными для противодействия эпидемии», — отметили в кабмине.

При этом подчёркивается, что Россия обладает значительным ресурсом для реагирования на угрозы, подобные пандемии коронавируса, которая стала одним из худших мировых кризисов в сфере здравоохранения за последние 50 лет. В частности, для своевременного выявления больных разработаны диагностические тест-системы, сегодня их запас в России составляет 700 тыс.

В правительстве также сообщили, что новая коронавирусная инфекция в подавляющем большинстве случаев протекает в лёгкой форме. В то же время к группе риска относятся пожилые люди. Отмечается, что смертность от COVID-19 значительно ниже, чем от атипичной пневмонии SARS/ТОРС (9,6%) и ближневосточного респираторного синдрома (36%).

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«Наша первоочередная задача — замедлить распространение инфекции, не допустить резкого роста числа заболевших за счёт ограничения передачи коронавируса внутри страны, а также защитить группы риска, прежде всего старшее поколение. Правительство Российской Федерации продолжит принимать для этого все необходимые меры», — поясняется в документе.

Кроме того, утром 19 марта оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве назвал ложным распространяемый в соцсетях приказ, якобы подписанный министром обороны Сергеем Шойгу, о введении комендантского часа в столице с 30 марта. Ещё накануне вечером в ведомстве назвали эти сведения «грубо слепленной фальшивкой».

«Подобных документов военного ведомства ни по содержанию, ни по оформлению не было и не может быть в принципе», — отмечали в Минобороны.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

В китайской провинции Хубэй и её административном центре, городе Ухань, за прошедшие сутки не выявлено ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в сообщении Госкомитета по вопросам здравоохранения КНР. Напомним, что именно этот регион Китая являлся источником распространения заболевания.

Сообщается также, что в провинции Хубэй 18 марта скончались восемь заразившихся. Таким образом, число погибших в Китае увеличилось до 3245. Всего в стране было инфицировано 80,9 тыс. человек, 70,4 тыс. из них уже выписаны. Продолжают болеть 7263 человека, из которых 2314 человек находятся в тяжёлом состоянии.

Между тем с обвинениями в адрес Пекина выступил госсекретарь США Майк Помпео. В интервью Fox News он заявил, что власти КНР якобы «потратили впустую» первые дни распространения инфекции и «позволили сотням тысяч людей уехать из Ухани и отправиться в такие места, как Италия, где теперь так страдают».

«Они пытались не допустить распространения информации, вместо того чтобы попытаться по-настоящему препятствовать распространению вируса, чего требовал мир», — заявил он.

Вместе с тем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам Координационного заседания по противодействию коронавирусу заявил, что мир вступает «в новую эпоху коренных изменений в глобальном экономическом, политическом и общественном устройстве». По его словам, страны Запада якобы годами не заботились о собственных гражданах, передав базовые госслужбы частному сектору.

«Страны Запада оставили пострадавших от эпидемии на произвол судьбы и ведут себя по принципу «кто сможет, тот пусть и выживает», — заявил Эрдоган.