Зафиксированы в 26 регионах: число заболевших коронавирусом в России достигло 114

Число случаев заражения новым коронавирусом в России возросло до 114 человек, заболевание было зафиксировано в 26 регионах, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Президент Владимир Путин сообщил, что подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств. Он также рассказал, что благодаря своевременным мерам в стране удалось сдержать массовое распространение вируса. Путин призвал россиян не скупать продукты впрок, отметив, что ситуация с поставками находится под контролем. Тем временем МИД России создал координационный штаб для помощи россиянам, находящимся за границей.

Число случаев заражения новым коронавирусом в России возросло до 114 человек, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она уточнила, что случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 26 регионах, 104 из них являются завозными, десять — контактными.

Президент Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства заявил, что благодаря своевременным мерам в стране удалось сдержать массовое распространение вируса.

«Как нам хорошо известно, вирусы никогда не имели никаких государственных границ. И сегодня это особая ситуация, с учётом большого количества перемещений людей. Однако благодаря оперативным мерам, принятым заранее и на региональном уровне, и на федеральном уже в первые недели развития эпидемии в мире, нам удалось всё-таки сдержать массовое — именно, хочу подчеркнуть, массовое — проникновение и распространение болезни в России», — приводит его слова РИА Новости.

В то же время Путин призвал власти РФ быть предельно мобилизованными и работать на опережение.

Помимо этого, российский лидер сообщил, что в связи с коронавирусом подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости усилить информационную составляющую работы властей в ситуации с коронавирусом.

«Мы действуем максимально открыто, говорим о том, что происходит и что делает правительство, какие и почему ограничения мы вводим. Но поскольку люди обеспокоены, нам необходимо усиливать информационную составляющую нашей работы, поэтому, соответственно, был запущен специальный онлайн-ресурс, где можно будет найти необходимую информацию о коронавирусе, число заболевших, выздоровевших, как распознать болезнь, а также другую справочную информацию», — пояснил он.

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Число заболевших новым коронавирусом по всему миру превысило уже 180 тыс. Жертвами заболевания стали более 6,5 тыс. человек. Страны, где были отмечены случаи заражения, продолжают принимать меры по недопущению распространения вируса. Кроме того, согласно сообщениям в социальных сетях, жители стран, где был зафиксирован коронавирус, начали запасаться продуктами и предметами первой необходимости на фоне введения ограничительных мер.

Владимир Путин в ходе посещения информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом попросил россиян не покупать продукты впрок. Он отметил, что ситуация с поставками продукции надёжная, и призвал граждан не тратить деньги на продукты, которые потом придётся выбросить. Президент также ознакомился с системой отслеживания цен на продукты в стране и посмотрел в режиме реального времени картинку с камер в магазинах. Как пояснил мэр Москвы Сергей Собянин, в системе отображается наличие продуктов питания и первой необходимости. Михаил Мишустин, в свою очередь, отметил, что благодаря системе мониторинга в случае необходимости в магазины будут поставлять нужные продукты.

«У нас очень стабильная ситуация с поставками. Мы мониторим ситуацию с сетями розничными. Самое главное, что средняя стоимость продуктовой корзины нами мониторится по каждому региону вплоть до магазинов. Это онлайн-информация, а не какие-то статистические расчёты», — пояснил он.

Российские власти продолжают реализовывать комплекс мер для борьбы с распространением коронавируса. МИД России создал координационный штаб для помощи россиянам, оставшимся за рубежом. Ведомство рекомендует российским гражданам, находящимся за границей, вернуться в страну.

Помимо этого, с 18 марта до 1 мая будет закрыт крымский участок российско-украинской границы. Власти Приморского края отменили крупные культурные и спортивные мероприятия из-за ситуации с заболеванием. Также в Москве приостановила свою работу Государственная Третьяковская галерея. Она будет закрыта с 18 марта по 10 апреля. Как пояснила генеральный директор Зельфира Трегулова, решение о закрытии музея для публики было принято для того, чтобы он не стал «местом распространения крайне опасной инфекции». Духовное управление мусульман России из-за коронавируса приостановило пятничные и пятикратные молитвы.

Напомним, в России в целях борьбы с распространением инфекции с 18 марта до 1 мая 2020 года временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. К тому же приостановлена выдача туристических виз.

Тем временем Китай разработал восемь вакцин от коронавируса нового типа, некоторые из них показали свою эффективность в ходе испытаний на животных. Об этом рассказала научный сотрудник Института исследования лабораторных животных при Академии медицинских наук КНР Чуань Цинь.

«В настоящее время Академия медицинских наук оценивает эффективность восьми вакцин. Для части из них эти работы уже успешно завершены», — приводит её слова ТАСС.

Цинь уточнила, что тесты позволяют выявить возможные побочные эффекты, наиболее действенные лекарства против пневмонии, а также основные способы передачи COVID-19. Испытания проводятся на трансгенных мышах и макаках, добавила она.

В свою очередь, директор департамента науки и техники Министерства образования КНР Чаоцзы Лэй рассказал, что в скором времени Китай может приступить к клиническим испытаниям вакцин, разработанных высшими учебными заведениями страны, однако не назвал конкретных сроков.

Также тестировать вакцину против коронавируса на людях начали специалисты исследовательского центра Kaiser Permanente Washington Research Institute в Сиэттле. Речь идёт о вакцине под названием mRNA-1273, которая была разработана Национальным институтом здоровья США и компанией по разработке биотехнологий Moderna Inc., сообщает Associated Press. Для массового использования она станет доступна не раньше, чем через 12—18 месяцев.