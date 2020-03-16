«Действовать на опережение»: правительство России объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом

Российское правительство подготовит новые меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса по стране. На оперативном совещании кабмина премьер-министр Михаил Мишустин поручил разработать план первоочередных действий для стабильного функционирования экономики на фоне ситуации с COVID-19. Он также распорядился создать премиальный фонд для врачей, борющихся с коронавирусом, и заявил о необходимости сформировать антикризисный фонд для поддержки экономики и граждан. Кроме того, правительство распорядилось закрыть границу с Белоруссией.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить к среде, 18 марта, план первоочередных действий для стабильного функционирования экономики. Об этом он заявил в ходе оперативного совещания с членами кабмина в понедельник.

В перечень вошли меры по поддержке торговли, позволяющие сформировать надёжный запас товаров первой необходимости, а также выдача торговым предприятиям льготных кредитов.

Помимо этого, предусмотрена поддержка отдельных отраслей, которые оказались в сложной ситуации из-за распространения инфекции, а также помощь малым и средним предприятиям.

В дополнение к этим шагам в план вошла настройка регулирующих органов, чтобы они помогали работать бизнесу.

Кроме того, Мишустин рассказал, что в России создадут специальный фонд для премирования врачей, борющихся с коронавирусом. Соответствующее поручение премьер-министр России Михаил Мишустин дал вице-премьеру Татьяне Голиковой и министру финансов Антону Силуанову.

«Поручаю вам, Татьяна Алексеевна, совместно с Антоном Германовичем Силуановым создать специальный фонд для премирования врачей, которые, рискуя своей жизнью и здоровьем, особо отличились в борьбе с коронавирусом», — сказал Мишустин в ходе оперативного совещания в понедельник, 16 марта. Его слова приводит РИА Новости.

На фоне ситуации с COVID-19 правительство РФ в рамках бюджета текущего года может использовать резерв для покрытия первоочередных потребностей в расходах, рассказал Мишустин. Речь идёт о средствах в размере 300 млрд рублей.

Глава кабмина добавил, что наряду с этим может быть увеличен объём предоставляемых государственных гарантий. В этой связи он отметил важность задач в сфере здравоохранения, которые премьер назвал первоочередными.

«Поручаю обеспечить особый порядок оплаты больничных листов для тех, кто находится на карантине, а также обеспечить сотрудников медицинских учреждений, связанных с работой по профилактике коронавируса, дополнительными стимулирующими выплатами», — пояснил глава правительства.

Премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с членами правительства

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

Помимо прочего, Мишустин распорядился разработать документ, разрешающий заказывать через интернет медикаменты, не требующие рецепта. Соответствующую задачу он поставил перед вице-премьером Голиковой.

Причины распространения вируса

Говоря о распространении коронавируса, премьер отметил, что рост числа заболевших обусловлен контактами уже заражённых людей с их близкими.

«Коронавирус — одна из разновидностей респираторных заболеваний, но пока ещё малоизученная. К нам этот вирус завезли те, кто приехал из стран, где он уже распространился. Рост числа заболевших в России, который мы наблюдаем в последние дни, происходит уже за счёт их близких или тех, с кем они контактировали», — сказал Мишустин.

О ситуации с коронавирусом российских граждан будут оповещать в онлайн-режиме, в том числе через социальные сети. Как рассказал премьер, также должна быть запущена телефонная горячая линия.

Мишустин подчеркнул, что Москва будет действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса по стране. Премьер обратил внимание на то, что нынешние ограничения вводятся во избежание более жёстких мер в будущем.

«Мы и дальше будем делать всё для защиты нашей страны от этой новой угрозы, действовать на опережение, принимать исчерпывающие меры, чтобы не допустить в первую очередь массового распространения коронавируса», — сказал премьер.

Закрытие границы с Белоруссией

Одной из введённых в связи с распространением COVID-19 ограничительных мер стало закрытие границы с Белоруссией. Мишустин отметил, что Россия последовательно поступает таким образом в зависимости от развития пандемии.

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«В первую очередь мы это сделали с Китаем и другими странами Азии, которые первыми столкнулись с этой угрозой. Ограничили авиасообщение со странами Евросоюза, когда вирус стал распространяться и там, приостановили въезд иностранцев через границу с Польшей, Норвегией, отменили железнодорожное сообщение с Латвией, Молдавией, Украиной. Мы также приняли решение о закрытии границы с Белоруссией для перемещения людей, сделали ряд других упреждающих шагов», — пояснил глава кабмина.

Белорусская сторона в ответ заявила, что Москва днём ранее проинформировала Минск о принятии всех мер по борьбе с коронавирусом. Власти Белоруссии намерены координировать свои действия с российской стороной и готовы обеспечить возвращение своих граждан из РФ на родину.

«Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать всё необходимое, чтобы граждане республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись», — цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря премьера Белоруссии Александра Исаева.

Отметим, что в Белоруссии зафиксировано 36 случаев заражения COVID-19.

Количество заболевших в мире

Согласно последним данным Роспотребнадзора, общее число заболевших в мире превышает отметку в 170 тыс. За сутки этот показатель вырос более чем на 13 тыс. (+8,8%).

На территории Китая зафиксировано свыше 81 тыс. заражённых, а в 132 других странах — более 89 тыс. Наибольшее число заболевших вне Китая отмечено в Италии, где подтверждённых случаев коронавируса насчитывается более 24 тыс.

В России зарегистрированы 63 случая заражения, четыре из них выявлены за последние сутки.