Минск примет меры по возвращению белорусов после закрытия границы
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- РИА Новости
«Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать всё необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись», — приводит РИА Новости её слова.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.
Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей.