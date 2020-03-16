Минск примет меры по возвращению белорусов после закрытия границы

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Пресс-секретарь премьера Белоруссии Александра Исаева заявила, что Минск после решения Москвы закрыть границу из-за коронавируса примет все меры, чтобы граждане республики могли вернуться на родину.
Минск примет меры по возвращению белорусов после закрытия границы
  • © Владимир Горовых
  • РИА Новости

«Стороны договорились координировать свои дальнейшие действия. Беларусь будет предпринимать всё необходимое, чтобы граждане Республики Беларусь, которые хотят вернуться в страну, в неё вернулись», — приводит РИА Новости её слова.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей из-за распространения COVID-19.

Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей.

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