В погранкомитете Белоруссии оценили закрытие границы с Россией

Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей в связи с распространением коронавируса COVID-19.

«Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал. Белорусских пограничников на белорусско-российской границе по-прежнему нет», — приводит РИА Новости слова Бычковского.

По его словам, решения будут приниматься, если «понадобится контролировать пропуск из России в Беларусь».

При этом он отметил, что решение должно приниматься на уровне правительства.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.