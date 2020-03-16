В погранкомитете Белоруссии оценили закрытие границы с Россией
- © Виктор Толочко
- РИА Новости
«Госпогранкомитет пока конкретных решений не принимал. Белорусских пограничников на белорусско-российской границе по-прежнему нет», — приводит РИА Новости слова Бычковского.
По его словам, решения будут приниматься, если «понадобится контролировать пропуск из России в Беларусь».
При этом он отметил, что решение должно приниматься на уровне правительства.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами заявил, что российские власти приняли решение закрыть границу с Белоруссией для передвижения людей.