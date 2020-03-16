Конте назвал коронавирус беспрецедентной ЧС в послевоенной истории Италии

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал распространение коронавируса COVID-19 беспрецедентной чрезвычайной ситуацией за всю послевоенную историю страны.

«Мы имеем дело с чрезвычайной ситуацией, которой мы никогда не знали с послевоенных времён до сегодняшнего дня», — заявил он в интервью Corriere della Sera.

По его словам, Италии предстоит сделать многое, чтобы победить эпидемию.

«Если мы будем продолжать оставаться дома, избегая опасных контактов, мы будем более эффективно сдерживать вирус. Учёные говорят нам, что мы ещё не достигли пика, это наиболее опасные недели, необходима максимальная предосторожность. Мы не можем снизить бдительность. Это наиболее важный вызов последних десятилетий», — отметил Конте.

По его словам, «для победы нужен ответственный вклад 60 миллионов итальянцев».

Накануне сообщалось, что в Италии за сутки из-за COVID-19 скончались 368 человек. В общей сложности в стране зафиксировано 1809 летальных случаев. Общее число заражённых составило 20 603.