На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом
- РИА Новости
Как отмечает «112 Украина», соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.
Уточняется, что два новых случая обнаружили в Черновицкой области.
«Лабораторно подтверждено пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта... По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории центра получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», — говорится в сообщении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
13 марта Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с предстоящим закрытием границ.