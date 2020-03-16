На Украине выявили два новых случая заражения коронавирусом

Центр общественного здоровья Украины сообщил о двух новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как отмечает «112 Украина», соответствующее заявление ведомство опубликовало на своей странице в Facebook.

Уточняется, что два новых случая обнаружили в Черновицкой области.

«Лабораторно подтверждено пять случаев COVID-19 по состоянию на 16 марта... По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории центра получено пять положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (4) и Житомирская (1) области», — говорится в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

13 марта Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с предстоящим закрытием границ.