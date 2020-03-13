Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ.
Зеленский призвал украинцев в течение трёх дней вернуться домой
  • Reuters

«Относительно украинцев, которые сейчас находятся за рубежом. Те, кто вылетел чартерными рейсами в туристическое путешествие, точно вернутся домой согласно расписанию. Относительно других граждан Украины: через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой», — заявил Зеленский в своём видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

Вместе с этим украинский президент отметил, что в течение двух недель, начиная с 00:01 16 марта, иностранные граждане будут лишены возможности попасть на территорию страны из-за ситуации с распространением в мире COVID-19.

Исключение будет сделано только для иностранцев, имеющих вид на жительство на Украине, для представителей дипломатических миссий, а также для официальных делегаций.

Ранее на Украине сообщили о первой смерти из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Погибшая — 71-летняя женщина из Житомирской области.

13 марта в Совете национальной безопасности и обороны Украины заявили, что страна через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.

Позднее спикер Верховной рады Дмитрий Разумков дал пояснения в связи с этим решением.

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