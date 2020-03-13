Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти от коронавируса

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Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.
Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти от коронавируса
  • Reuters

Как сообщает «112 Украина», погибшая — 71-летняя женщина из Житомирской области.

12 марта она была госпитализирована с зафиксированным лабораторно случаем заражения коронавирусом.

Отмечается, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми контактировала.

13 марта стало известно, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели в связи с распространением коронавирусной инфекции.

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