Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти от коронавируса

Минздрав Украины сообщил о первом случае смерти от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщает «112 Украина», погибшая — 71-летняя женщина из Житомирской области.

12 марта она была госпитализирована с зафиксированным лабораторно случаем заражения коронавирусом.

Отмечается, что под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми контактировала.

13 марта стало известно, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели в связи с распространением коронавирусной инфекции.