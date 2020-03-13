Украина полностью ограничивает авиасообщение из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом в эфире NEWSONE заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

«17 марта с 00:00 часов авиасообщение на Украине будет полностью ограниченно. Сухопутный и морской пути сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну», — сказал он.

Как указал парламентарий, ситуация с коронавирусом в мире непростая.

«Но давайте будем откровенными, на Украине сейчас ситуация намного лучше, чем за границей. Но мы должны сделать всё, чтобы по максимуму обезопасить и Украину, и украинцев от глобальной угрозы, с которой столкнулся мир», — добавил он.

Ранее на Украине сообщили о первом случае смерти от COVID-19. Погибшая — 71-летняя женщина из Житомирской области.

13 марта в СНБО заявили, что Украина через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели.