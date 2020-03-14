Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о закрытии границ из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 13 марта 2020 года «О неотложных мерах по обеспечению национальной безопасности в условиях вспышки острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2», — говорится в документе.

Уточняется, что с 17 марта Украина ограничивает авиасообщение из-за COVID-19. Кроме того, с 16 марта на две недели будет закрыта вся граница для иностранцев.

13 марта Зеленский призвал украинцев вернуться в страну в связи с грядущим закрытием границ.