Токаев заявил о возможности продления режима ЧП в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что действие режима чрезвычайного положения, введённого в республике из-за распространения коронавируса, может быть продлено в случае необходимости.

«В соответствии с казахстанским законодательством, мной подписан указ о введении чрезвычайного положения на территории нашей страны. Режим чрезвычайного положения действует с 8:00 16 марта 2020 года и продлится 30 суток. В случае необходимости действие режима может быть продлено», — заявил Токаев в ходе видеообращения.

Токаев отметил, что Казахстан ощущает на себе последствия колоссального кризиса.

«Мы стали свидетелями крайне отрицательного влияния коронавируса на глобальную экономику. По сути дела речь идёт о переформатировании всей мировой экономической системы. Казахстан ощущает на себе последствия этого колоссального кризиса. Но, несмотря на экономические катаклизмы, мы примем все необходимые меры, чтобы не допустить роста социальной напряжённости и безработицы», — сказал он.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения с 16 марта.