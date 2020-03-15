Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП

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На время действия режима чрезвычайного положения в Казахстане, который введён из-за пандемии коронавируса, ограничат въезд и выезд из страны. 
Казахстан ограничит въезд и выезд на время режима ЧП
  • Pixabay

Об этом говорится в указе президента Казахстана.

«Установить ограничения на въезд на территорию Республики Казахстан, а также на выезд с её территории всеми видами транспорта...» — цитирует документ ТАСС.

Ограничения не будут касаться персонала дипломатической службы Казахстана и других стран, а также членов делегаций международных организаций, которые направляются в страну по приглашению МИД.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения с 16 марта.

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