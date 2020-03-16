Большинство — завезённые: число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93

В России зафиксировано свыше 90 случаев заражения коронавирусом, более 80 — завезённые. На фоне этих событий Минтруд пересмотрит порядок оформления больничных листов, также ожидаются изменения в расписании ЕГЭ. В российских медучреждениях сформирован двухнедельный запас лекарств для пациентов с коронавирусом. В столице введены новые ограничения: запрещены досуговые мероприятия с более чем 50 участниками и расширен список стран, по приезду из которых требуется самоизоляция. Тем временем к выходу готовится экспресс-тест на COVID-19, который позволит провести анализ на инфекцию за 30 минут.

В России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции COVID-19. Новые цифры назвала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с распространением COVID-19.

Отмечается, что 86 из них были завезены на территорию РФ, остальные — контактные внутри страны. По словам вице-премьера, четыре пациента выздоровели.

На фоне этих событий Минтруд обязали пересмотреть порядок оплаты больничных листов, чтобы находящиеся на карантине граждане не теряли доход. Сообщается, что деньги будут выплачивать авансом, до закрытия листа нетрудоспособности.

Помимо этого планируется внести изменения в единое расписание проведения ЕГЭ и перенесён срок досрочной сдачи экзаменов.

«Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Но хочу сказать, что это будет без ущерба для наших сдающих и без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — пояснила Голикова.

По её словам, во всех медучреждениях России сформировал двухнедельный запас лекарств для пациентов с коронавирусом. Кроме того, до каждой медорганизации донесены рекомендации и алгоритмы действий по диагностике и лечению инфекции.

«Готовы оказать медицинскую помощь сегодня 6 тысячи врачей-инфекционистов и почти 2 тысячи пульмонологов, более 18 тысяч медсестер. При необходимости предусмотрена возможность задействовать студентов медицинских вузов и колледжей», — сказала вице-премьер.

На уровне министерств вводятся ограничения в сфере спорта и культуры. Минспорта с 16 марта до особого разрешения отменило все международные спортивные мероприятия. В свою очередь, Минкультуры временно запретил иностранцам посещать российские учреждения культуры.

Ограничительные меры в Москве

В Москве о новых ограничительных мерах в связи с COVID-19 в России объявил мэр столицы Сергей Собянин. Он указал, что динамика распространения инфекции в столице кратно ниже, чем в других странах мира, но число заболевших всё равно увеличилось. Из 30 новых случаев инфекции за последние сутки 20 выявили именно в Москве.

В связи с ростом количества случаев заражения коронавирусом многие страны усиливают меры карантина. В Москве скорость распространения кратно ниже, но за выходные заболели еще 20 человек. Поэтому я принял решение о введении дополнительных ограничений: https://t.co/p0BkpuNH9z — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 16, 2020

Распоряженим Собянина вводится запрет на проведение досуговых мероприятий. Мера касается событий как на открытом воздухе, так и в помещениях, где число участников не может превышать 50. Запрет будет действовать до 10 апреля. О подчинении указу мэра уже сообщил Большой театр и ряд других.

Кроме того, требование о 14-дневной самоизоляции распространяется на граждан, прибывающих из США, Великобритании, государств Европейского Союза, Украины, Белоруссии и всех государств Европы, не входящих в ЕС. Мера распространяется также на лиц, проживающих с прибывшими из этих стран гражданами.

Помимо прочего, в общественном транспорте Москвы временно запрещена продажа билетов у водителя.

О введённых в столице мерах положительно отозвался глава правительства Михаил Мишустин. Он отметил, что власти города поняли всю серьёзность угрозы и инициативно приняли комплекс упреждающих мер.

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«Считаю, что все эти решения московского правительства были обоснованы и необходимы, учитывая масштабы мегаполиса и активный темп жизни», — сказал Мишустин.

Экспресс-тесты на COVID-19

На фоне ситуации с распространением COVID-19 Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с японскими партнёрами анонсировал запуск новой методики тестирования на инфекцию. Фонд сообщил об одобрении инвестиций в проект.

«Система применяет метод изотермальной молекулярной диагностики SmartAmp и не уступает в точности применяемой сейчас технологии ПЦР (полимеразно-цепной реакции), но значительно превосходит ее по скорости тестирования и не требует наличия стационарной лаборатории», — говорится в сообщении РФПИ.

РИА Новости

© Кирилл Каллиников

Ожидается, что запуск полномасштабного тестирования на основе новых тестов планируется в апреле 2020 года. Основными преимуществами российско-японской разработки являются быстрота процедуры и мобильность сопутствующего оборудования.

Отмечается, что линейка тест-систем подойдёт для стационарных лабораторий и для уникальных портативных мини-лабораторий размером с небольшой чемодан. Для экспресс-теста потребуется 30 минут. Как отметили в РФПИ, разработка готова к применению в различных учреждения, например, больницах или любых публичных учреждениях, таких как школы, офисы, аэропорты, вокзалы.

Миниатюрная версия лаборатории способна протестировать в течение часа около сотни человек, рассказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы понимаем и существующий тест есть, но и важный экспресс-тест найдёт свою аудиторию. Интерес со стороны многих компаний есть у нас… Мы проходим испытания в Роспотребнадзоре, ждём их решения, есть большой спрос», — сказал руководитель РФПИ.

Фонд сообщает, что клиники и лаборатории ОАЭ, Саудовской Аравии, Австрии предварительные заявки на покупку свыше 500,000 тестов. В настоящее время методика проходит ускоренную сертификацию и получение необходимых разрешений в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Отмечается, что массовое внедрение системы поспособствует предотвращению распространения коронавирусной инфекции благодаря оперативному выявлению зараженных. В свою очередь, раннее выявление заболевания повысит эффективность лечения инфицированных.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, сейчас Россия производит до 100 тыс. тест-систем для выявления COVID-19 в сутки. Вице-премьер не уточнила, о каких именно системах идёт речь.

Она отметила, что «уже наработано почти 710 тысяч, в регионы поставлено 427 тысяч тест-систем, еще 282 тысячи будут направлены сегодня и завтра».

Голикова отметила, что всем гражданам нет необходимости проходить тестирование на коронавирус. Проверка требуется тем, кто побывал в странах с распространением инфекции, а также тем, кто контактировал с этими гражданами.