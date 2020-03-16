В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы

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В школах Московской области с 23 марта будут объявлены каникулы сроком на три недели в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом в своём Instagram сообщил губернатор региона Андрей Воробьёв.
В школах Подмосковья с 23 марта введут трёхнедельные каникулы
  • РИА Новости

Он отметил, что за последние сутки в регионе не фиксировали новых случаев заражения коронавирусом. Всего в Подмосковье девять подтверждённых случаев COVID-19.

По его словам, также в регионе запретили массовые мероприятия с участием более 50 человек.

Он отметил, что в школах на этой неделе организовано дистанционное обучение.

«Но со следующей мы объявим трёхнедельные каникулы. Дети будут отдыхать, пока ситуация развивается таким образом», — сказал он.

Также Воробьёв сообщил, что подмосковные власти предложат студентам вузов дистанционное обучение. 

«Такую опцию министр образования должна будет реализовать по нашим шести региональным вузам», — сказал он.

Ранее сообщалось, что школы Москвы закроются с 21 марта по 12 апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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