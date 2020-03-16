Собянин: все школы Москвы закрываются с 21 марта
- РИА Новости
Об этом говорится в сообщении, опубликованном на личном сайте мэра Москвы.
Также это будет касаться учреждений дополнительного образования.
Указывается, что с 17 марта в государственных учреждениях допобразования и спортивных школах начинает действовать режим свободного посещения.
«С субботы, 21 марта 2020 года (включительно), до воскресенья, 12 апреля 2020 года (включительно), государственные общеобразовательные школы, спортивные школы и учреждения дополнительного образования будут закрыты», — заявил он.
Мэр добавил, что по запросам родителей в школах будут созданы малые дежурные группы, в которые могут войти не более 12 человек, с соблюдением санитарного режима для учащихся с первого по четвёртый класс.
Также в Москве запретили все массовые уличные мероприятия. Кроме того запрещается проведение в помещениях досуговых мероприятий, в которых принимают участие «более 50 человек единовременно».
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