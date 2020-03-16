Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом

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Неделю моды в Москве отменили в связи с ситуацией с коронавирусом.
Неделю моды в Москве отменили из-за ситуации с коронавирусом
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на Национальную палату моды.

Мероприятие должно было пройти с 31 марта по 4 апреля. Изначально планировалось перенести его на более поздние даты, но в итоге принято решение вообще не проводить показы в нынешнем сезоне.

«В текущих условиях невозможно прогнозировать развитие ситуации с коронавирусом, поэтому мы переносим все активности этого сезона в онлайн-пространство, бесконтактное и безопасное», — сказали организаторы.

Национальная палата моды и Фонд моды проведут в апреле — мае онлайн-мероприятия для поддержки отечественных дизайнеров и демонстрации их новых коллекций, передают «Дни.ру».

Ранее сообщалось, что акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.

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