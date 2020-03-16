Тотальный диктант перенесли на осень

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Акцию «Тотальный диктант» перенесли с 4 апреля на осень 2020 года из-за ситуации с распространением коронавируса COVID-19.
Тотальный диктант перенесли на осень
  • © Mikhail Pletsky
  • globallookpress.com

«Мы очень долго думали, взвешивали за и против, искали альтернативы, пути максимально безболезненного выхода из сложившейся ситуации. Но вынуждены сообщить: Тотальный диктант ― 2020 переносится на осень 2020 года», — говорится на сайте проекта.  

Отмечается, что Тотальный диктант 16 раз подряд проходил в апреле и эта традиция никогда не нарушалась, но ситуация с коронавирусом в этом году вынудила организаторов перенести мероприятие.

«Тотальный диктант» — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих говорить и писать по-русски без ошибок, проводится во многих странах мира.

Ранее сообщалось, что Эрмитаж должен стать площадкой для Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.

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