Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Петербурге
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- РИА Новости
Об этом сообщает Nation News.
«Главное событие, когда писатель продиктует свой текст, пройдёт в атриуме Главного штаба», — заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.
Автором текста в 2020 году является писатель Андрей Геласимов. Тематика — космос. В частности, будут упоминаться Константин Циолковский и Юрий Гагарин.
В 2019 году kp.ru сообщало, что аэропорт Симферополь стал одной из площадок Тотального диктанта в Крыму.