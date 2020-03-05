Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Петербурге

Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает Nation News.

«Главное событие, когда писатель продиктует свой текст, пройдёт в атриуме Главного штаба», — заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Автором текста в 2020 году является писатель Андрей Геласимов. Тематика — космос. В частности, будут упоминаться Константин Циолковский и Юрий Гагарин.

В 2019 году kp.ru сообщало, что аэропорт Симферополь стал одной из площадок Тотального диктанта в Крыму.