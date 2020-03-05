Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Петербурге

Короткая ссылка
Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Санкт-Петербурге.
Эрмитаж станет площадкой для Тотального диктанта в Петербурге
  • © Сергей Гунеев
  • РИА Новости

Об этом сообщает Nation News.

«Главное событие, когда писатель продиктует свой текст, пройдёт в атриуме Главного штаба», — заявил гендиректор музея Михаил Пиотровский.

Автором текста в 2020 году является писатель Андрей Геласимов. Тематика — космос. В частности, будут упоминаться Константин Циолковский и Юрий Гагарин.

В 2019 году kp.ru сообщало, что аэропорт Симферополь стал одной из площадок Тотального диктанта в Крыму.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить