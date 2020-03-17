«Три приоритетных задачи»: правительство и ЦБ приняли меры по минимизации последствий пандемии коронавируса

Правительство не станет сокращать бюджетные расходы в 2020 году и гарантирует выполнение социальных обязательств. Об этом говорится в совместном с Банком России заявлении кабмина. В документе под названием «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития» также указывается, что ЦБ предпримет усилия по обеспечению необходимой ликвидности в банковской и финансовой сферах. Кроме того, утверждается обновлённый список системно значимых компаний и создаётся спецгруппа по мониторингу их финансового состояния.

Правительство и Центральный банк Российской Федерации вводят пакет мер поддержки населения и экономики для минимизации последствий от влияния распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и волатильности на глобальных финансовых и сырьевых рынках. Об этом говорится в совместном документе кабмина и ЦБ «О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития».

Принимаемые усилия направлены на решение «трёх приоритетных задач»: обеспечения финансовой стабильности, поддержания финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, а также поддержки населения и региональных бюджетов.

Относительно первого пункта правительство и Банк России уже приняли ряд мер, обеспечивших стабилизацию российского финансового рынка в период повышенной волатильности с 9 по 13 марта.

«Банк России продолжит обеспечивать рынки необходимой рублёвой и валютной ликвидностью, а также при необходимости будет использовать регуляторные меры, облегчающие адаптацию финансовых организаций к динамично меняющимся рыночным условиям. При реализации прочих мер экономического пакета правительство и Банк России будут исходить из принципа безусловного сохранения финансовой стабильности», — говорится в сообщении.

Пункт о поддержании финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики разделён на два подпункта. Первый касается авиационного транспорта и туристической деятельности, которые понесли наиболее серьёзные потери. Отмечается, что уже принято решение по организации отсрочки взыскания налоговых платежей в этих отраслях. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности. Вдобавок ЦБ предоставил банкам возможность работать с заёмщиками в сфере транспорта и туризма без ухудшения оценок их финансового положения.

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Второй подпункт касается других отраслей и секторов экономики. В частности, обновляется список системно значимых компаний, создана специальная группа по мониторингу их финансового состояния. Помимо этого, будут расширены существующие программы кредитования малых и средних предприятий. Также правительство приняло решение об изменении подхода к государственным контрактам по поставщикам и обнулении импортных пошлин и расширении практики использования таможней «зелёного коридора» по отдельным видам социально значимых товаров.

В отдельном пункте — по мерам поддержки населения и региональных бюджетов — указывается, что ключевым среднесрочным фактором обеспечения стабильности доходов населения является сохранение занятости и бесперебойности выплат заработных плат. Также кабмин примет решение о соответствующих выплатах по больничным оказавшимся на обязательном карантине. При этом в 2020-м не планируется сокращение бюджетных расходов относительно запланированного уровня.

«Полный экономический эффект от происходящих событий в настоящий момент не может быть предсказан, поэтому пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Правительством в рамках бюджетных параметров текущего года может быть использован резерв в 300 млрд рублей для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличен лимит государственных гарантий», — говорится в сообщении.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 17 марта в России зарегистрировано 93 случая коронавирусной инфекции, 90 из них у граждан РФ. Пять человек выздоровело, уточняется на портале стопкоронавирус.рф. Кроме того, российские медики провели более 116 тыс. исследований по выявлению коронавируса.

Отметим, что в целях борьбы с распространением инфекции с 18 марта до 1 мая 2020 года временно ограничен въезд иностранных граждан и лиц без гражданства. К тому же приостановлена выдача туристических виз. В этой связи Ростуризм открыл горячую линию для представителей туристического бизнеса, а также предложил въездным туроператорам перенести сроки совершения путешествия иностранных туристов при их согласии.

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В то же время первый замминистра транспорта РФ, глава Росавиации Александр Нерадько выразил опасение, что авиакомпании России на фоне вводимых ограничений рискуют понести серьёзный ущерб или обанкротиться.

«Снижение доходов авиакомпаний от закрытия международных маршрутов с одновременным ростом расходов в случае снижения курса рубля может привести к значительным убыткам и трудностям в работе организаций гражданской авиации. Фактически, возникают риски банкротств авиаперевозчиков в первую очередь и других организаций гражданской авиации, находящихся в сложном финансовом положении», — заметил он.