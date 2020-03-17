Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
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«Прошу обеспечить выполнение уже принятого решения... Я указ только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Он также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.
Среди них — принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку.