Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.

«Прошу обеспечить выполнение уже принятого решения... Я указ только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Он также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Среди них — принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку.