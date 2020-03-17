Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин сообщил, что в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств.
Путин подписал указ о дистанционной продаже безрецептурных лекарств
  • © РИА Новости

«Прошу обеспечить выполнение уже принятого решения... Я указ только что подписал, по которому разрешается дистанционная продажа безрецептурных лекарств», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Он также поручил решить вопрос о повышении ответственности за контрафакт.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом.

Среди них — принятие законопроекта, который разрешит заказ через интернет лекарств, отпускаемых без рецепта, и их доставку. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить