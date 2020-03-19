Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса
- РИА Новости
«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», — говорится в сообщении.
По словам исполняющего обязанности директора НИИ Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов важен для понимания эволюции нового коронавируса и его распространения.
Он подчеркнул необходимость иметь возможность определить путь распространения вируса и его попадания в Россию.
«Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — пояснил он.
Как отмечается в заявлении Минздрава, информация депонирована в базу данных, используемую ВОЗ и мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.
В конце января сообщалось, что Китай передал российской стороне геном нового коронавируса.