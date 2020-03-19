Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса

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Российские учёные смогли расшифровать первый полный геном коронавируса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Минздрава России и поступившем в распоряжение RT.
Российские учёные смогли расшифровать геном коронавируса
  • РИА Новости

«Специалистами ФГБУ «НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева» Минздрава России был секвенирован из материала от пациента с COVID-19 первый полный геном коронавируса SARS-CoV-2 из России», — говорится в сообщении.

По словам исполняющего обязанности директора НИИ Дмитрия Лиознова, оперативный генетический анализ вирусов важен для понимания эволюции нового коронавируса и его распространения.

Он подчеркнул необходимость иметь возможность определить путь распространения вируса и его попадания в Россию.

«Эта информация поможет в разработке вакцин и противовирусных препаратов для лечения коронавируса», — пояснил он.

Как отмечается в заявлении Минздрава, информация депонирована в базу данных, используемую ВОЗ и мировыми исследовательскими группами для мониторинга глобальной эволюции коронавируса.

В конце января сообщалось, что Китай передал российской стороне геном нового коронавируса.

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