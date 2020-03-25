Обращение Путина к россиянам в связи с коронавирусом — LIVE

Путин объявил следующую неделю в России нерабочей

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Президент России Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о нерабочей неделе в стране с сохранением заработной платы в связи с коронавирусом.
Путин объявил следующую неделю в России нерабочей
  • РИА Новости

«Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы», — сказал президент.

Он пояснил, что выходные дни продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.

«Все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчёты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу», — сказал он.

Длинные выходные нужны для того, чтобы снизить скорость распространения болезни, подчеркнул президент.

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