Собянин попросил граждан всю нерабочую неделю «просидеть дома»

Мэр Москвы Сергей Собянин попросил горожан не выходить из дома без крайней нужды в нерабочую неделю — с 28 марта по 5 апреля. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой мэра.

«Это не внеочередной праздник, а ключевая мера борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции», — приводятся слова Собянина.

Он подчеркнул, что мера сработает только при одном условии — если все будут «соблюдать простое правило».

«Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче. Не приглашайте гостей и сами не ходите в гости, без крайней нужды не посещайте магазины. Прогулки тоже лучше исключить или гулять кратко и только с членами семьи», — указал мэр.

По его словам, гражданам, которые в эти дни находятся на домашнем режиме, необходимо соблюдать его максимально строго.

«Если вы обязаны ходить на работу, ограничьте свой маршрут поездкой туда и обратно. От каждого из нас сегодня в буквальном смысле слова зависят жизни многих людей. Пожалуйста, оставайтесь дома», — говорится в обращении.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Как отмечали в Кремле, цель введения нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусом.

В связи с решением президента Собянин объявил, что в Москве с 28 марта по 5 апреля будут введены дополнительные ограничения. Мэр назвал их беспрецедентными в современной истории столицы.

Согласно указу Собянина, в Москве приостанавливаются посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых, объектов розничной торговли, за исключением аптек. Продовольственные магазины также будут работать.