В Москве из-за коронавируса закрывают рестораны и парки

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В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей. Об этом на своём сайте заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве из-за коронавируса закрывают рестораны и парки
  • РИА Новости

Как отметил Собянин, предстоящая выходная неделя — это не каникулы, а мера предотвращения распространения коронавируса, в связи с чем в Москве «вводятся дополнительные ограничения».  

Так, приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые, а также другие общедоступные предприятия общественного питания. Исключением является обслуживание на вынос «без посещения помещений и удалённой доставки готовых блюд».

Временно прекращается посещение парков, среди которых  ВДНХ, ЦПКиО им. Горького, музеев-заповедников «Царицыно» и «Коломенское», парка «Зарядье», ПКиО «Сокольники», музея-усадьбы «Кусково».

Согласно заявлению мэра, необходимо временно прекратить предоставление услуг, которые требуют личного присутствия человека, например парикмахерских.

Исключение составляют медицинские, реабилитационные услуги, услуги по уходу за престарелыми и иными нуждающимися лицами, другие услуги в сфере социального обслуживания, транспортные услуги, банковские и страховые услуги, услуги ЖКХ и связи, похоронные услуги.

Ранее Собянин заявлял о подготовке соответствующих мер. Он также отмечал, что пик заболеваемости по коронавирусу в Москве ещё не пройден

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. 

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