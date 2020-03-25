Собянин заявил, что Москва находится в «начале пика» коронавируса
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- РИА Новости
«Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах, но что он будет — я в достаточной степени уверен. По крайней мере, по Москве», — сказал он.
Как указал Собянин, через Москву прошла «половина всех людей, приехавших из-за границы».
Он отметил, что большая доля москвичей также любит «поездить по заграницам».
«Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — добавил он.
Мэр также рассказал, что дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля в Москве, могут быть представлены 26 марта.
По его словам, они коснутся общепита, который не должен работать в эти дни.
25 марта российский президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в связи с коронавирусом объявил нерабочей следующую неделю.