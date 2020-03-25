Собянин заявил, что Москва находится в «начале пика» коронавируса

Пик заболеваемости по коронавирусу ещё не пройден, но столичные власти рассчитывают, что он пройдёт плавно. Об этом в эфире ТВЦ заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться, что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах, но что он будет — я в достаточной степени уверен. По крайней мере, по Москве», — сказал он.

Как указал Собянин, через Москву прошла «половина всех людей, приехавших из-за границы».

Он отметил, что большая доля москвичей также любит «поездить по заграницам».

«Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов», — добавил он.

Мэр также рассказал, что дополнительные ограничительные меры, которые будут действовать на нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля в Москве, могут быть представлены 26 марта.

По его словам, они коснутся общепита, который не должен работать в эти дни.

25 марта российский президент Владимир Путин во время обращения к россиянам в связи с коронавирусом объявил нерабочей следующую неделю.