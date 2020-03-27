В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели

Цель предстоящей нерабочей недели состоит в том, чтобы свести к минимуму контакты между людьми на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Цель предстоящей недели — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее», — сказал представитель Кремля.

По его словам, те, кто перешёл на удалённый режим, должны продолжать трудиться, это приветствуется.

Российский лидер Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат для того, чтобы снизить распространение коронавируса.

Московские власти заявили, что в конце следующей недели решат, продлевать ли выходные.