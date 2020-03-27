В Кремле назвали цель предстоящей нерабочей недели
- © alvarez
- Gettyimages.ru
«Цель предстоящей недели — минимизировать контакты между людьми в рамках санитарно-эпидемиологических превентивных мер, а не прекратить процесс образования, процесс обучения и так далее», — сказал представитель Кремля.
По его словам, те, кто перешёл на удалённый режим, должны продолжать трудиться, это приветствуется.
Российский лидер Владимир Путин объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением зарплат для того, чтобы снизить распространение коронавируса.
Московские власти заявили, что в конце следующей недели решат, продлевать ли выходные.