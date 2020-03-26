В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

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Власти Москвы в конце следующей недели решат, продлевать ли выходные. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.
В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели
  • РИА Новости

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — приводит её слова РИА Новости

25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.

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