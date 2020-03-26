В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели
- РИА Новости
«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — приводит её слова РИА Новости.
25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы.
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.