В Москве оценят возможность продления выходных в конце следующей недели

Власти Москвы в конце следующей недели решат, продлевать ли выходные. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

РИА Новости

«Сегодня все решения приняты на одну неделю. В конце следующей недели в зависимости от развития ситуации с коронавирусом будут приняты адекватные меры», — приводит её слова РИА Новости. 25 марта президент России Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Вице-премьер Татьяна Голикова поручила Роструду контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.