Роструд будет контролировать соблюдение нерабочей недели

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Роструду поручили контролировать соблюдение работодателями нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с учётом рекомендаций и доложить об этом правительству. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства России.
Роструд будет контролировать соблюдение нерабочей недели
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По данным пресс-службы кабмина, 26 марта вице-премьер России Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

По итогам заседания были даны поручения.

«Роструду обеспечить контроль за соблюдением работодателями режима нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля 2020 года с учетом рекомендаций и до 6 апреля 2020 года доложить в правительство Российской Федерации», — указано в сообщении.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о том, что в стране с 28 марта по 5 апреля объявляется нерабочая неделя с сохранением зарплаты.

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