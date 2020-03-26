В Кремле оценили вероятность продления нерабочей недели

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В Кремле пока нет никаких решений по продлению нерабочей недели, введённой в России для снижения риска распространения коронавирусной инфекции. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле оценили вероятность продления нерабочей недели
  • РИА Новости

«В настоящий момент никаких решений на это нет. Вы знаете, что вчера президент говорил о конкретных датах, которые он назвал. Пока никаких оснований для предположений у нас нет», — сказал Песков журналистам.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля. 

По данным на 26 марта, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 человек, двое скончались.

В связи с ситуацией в Москве мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Так, приостанавливают работу рестораны, кафе, бары, столовые, а также другие общедоступные предприятия общественного питания.

По словам мэра города, пик заболеваемости по коронавирусу ещё не пройден.

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