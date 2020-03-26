Случаи заражения коронавирусом выявили в 18 российских регионах
- Reuters
«За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые», — говорится в сообщении.
Так, в Москве зафиксировано 136 случаев, в Свердловской области — семь, в Санкт-Петербурге и Пермском крае — по пять, в Республике Саха (Якутия) — четыре.
По три случая выявлено в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае. В Псковской, Самарской областях, а также Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия — по два.
По одному случаю заболевания зарегистрировано в Республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хабаровском крае.
Согласно оперативным данным, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, 38 человек выздоровели, два скончались.