Случаи заражения коронавирусом выявили в 18 российских регионах

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В России за сутки выявили 182 новых случая заражения коронавирусом, диагноз поставлен в 18 регионах страны. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по Москве.
Случаи заражения коронавирусом выявили в 18 российских регионах
  • Reuters

«За последние сутки новые заболевшие зарегистрированы в 18 регионах, в Бурятии диагноз поставлен впервые», — говорится в сообщении.

Так, в Москве зафиксировано 136 случаев, в Свердловской области — семь, в Санкт-Петербурге и Пермском крае — по пять, в Республике Саха (Якутия) — четыре.

По три случая выявлено в Ставропольском крае, Татарстане, Челябинской области и Красноярском крае. В Псковской, Самарской областях, а также Ханты-Мансийском АО и Республике Бурятия — по два.

По одному случаю заболевания зарегистрировано в Республике Хакасия, Кемеровской, Новосибирской, Томской областях, Хабаровском крае.

Согласно оперативным данным, всего в России зафиксировано 840 случаев заболевания COVID-19, 38 человек выздоровели, два скончались. 

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