В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На своём сайте он объяснил, что в указанный период временно прекращают свою работу объекты розничной торговли.

Исключение составляют аптеки, а также реализация любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

«Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — подчеркнул мэр.

Такая мера входит в список введённых властями Москвы ограничений, которые будут действовать в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, которую ранее в обращении к россиянам в связи с коронавирусом объявил российский лидер Владимир Путин.

Согласно указу мэра, в Москве в нерабочую неделю приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых.

Собянин назвал эти ограничительные меры беспрецедентными в современной истории Москвы.

По словам Собянина, семь нерабочих дней являются серьёзной мерой предотвращения COVID-19, а принятые от 26 марта решения призваны «усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность».