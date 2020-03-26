В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

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В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
В Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины
  • Pixabay

На своём сайте он объяснил, что в указанный период временно прекращают свою работу объекты розничной торговли.

Исключение составляют аптеки, а также реализация любых продовольственных товаров и отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости.

«Еще раз повторю, продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений», — подчеркнул мэр.

Такая мера входит в список введённых властями Москвы ограничений, которые будут действовать в течение нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля, которую ранее в обращении к россиянам в связи с коронавирусом объявил российский лидер Владимир Путин.

Согласно указу мэра, в Москве в нерабочую неделю приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых. 

Собянин назвал эти ограничительные меры беспрецедентными в современной истории Москвы.

По словам Собянина, семь нерабочих дней являются серьёзной мерой предотвращения COVID-19, а принятые от 26 марта решения призваны «усилить этот эффект и максимально использовать предоставленную возможность».

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