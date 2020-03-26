Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях

Короткая ссылка
Введённые 26 марта в Москве в связи с коронавирусом ограничительные меры являются беспрецедентными в современной истории столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях
  • РИА Новости

«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте. 

Как подчеркнул Собянин, эти меры «абсолютно необходимы», чтобы замедлить распространение COVID-19 и уменьшить число заболевших.

Согласно указу мэра, в Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов.

Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

Собянин также призвал жителей других российских регионов временно воздержаться от поездок в Москву. Он также рекомендовал временно отказаться от посещения религиозных объектов в столице. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить