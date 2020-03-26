Собянин заявил о беспрецедентных в истории Москвы ограничениях

Введённые 26 марта в Москве в связи с коронавирусом ограничительные меры являются беспрецедентными в современной истории столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Введённые сегодня ограничения являются беспрецедентными в современной истории Москвы и создадут множество неудобств для повседневной жизни каждого человека», — говорится в заявлении мэра на его сайте.

Как подчеркнул Собянин, эти меры «абсолютно необходимы», чтобы замедлить распространение COVID-19 и уменьшить число заболевших.

Согласно указу мэра, в Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля приостанавливается посещение парков, работа ресторанов, кафе и столовых, объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов.

Продовольственные магазины и аптеки будут работать без ограничений.

Собянин также призвал жителей других российских регионов временно воздержаться от поездок в Москву. Он также рекомендовал временно отказаться от посещения религиозных объектов в столице.