Собянин рекомендовал временно не посещать религиозные объекты в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин рекомендовал временно отказаться от посещения религиозных объектов в столице в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля во избежание распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», — написал мэр на своём сайте.

Ранее Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в Москву с 28 марта по 5 апреля.

Он также объявил о приостановке на этот период работы в Москве ресторанов, кафе, баров, столовых, а также закрытии парков.

25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.