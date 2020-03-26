Собянин рекомендовал временно не посещать религиозные объекты в Москве
- РИА Новости
«Понимая чувства верующих москвичей, тем не менее очень рекомендую и прошу в эти дни воздержаться от посещения религиозных объектов», — написал мэр на своём сайте.
Ранее Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в Москву с 28 марта по 5 апреля.
Он также объявил о приостановке на этот период работы в Москве ресторанов, кафе, баров, столовых, а также закрытии парков.
25 марта российский лидер Владимир Путин подписал указ о нерабочей неделе в России, в связи с чем выходные дни в стране продлятся с 28 марта по 5 апреля.