Собянин призвал жителей других регионов не приезжать в Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в столицу.

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Он отметил, что «вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».

В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавируса в 55 регионах.