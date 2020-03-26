Собянин призвал жителей других регионов не приезжать в Москву

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Мэр Москвы Сергей Собянин призвал жителей других регионов временно воздержаться от поездок в столицу.
Собянин призвал жителей других регионов не приезжать в Москву
  • РИА Новости

«Я обращаюсь к читателям моего блога из других регионов. Москва всегда очень гостеприимна и рада гостям. Но в эти дни я бы очень рекомендовал воздержаться от поездок и не подвергать себя лишнему риску», — говорится в сообщении на сайте мэра.

Он отметил, что «вся туристическая индустрия Москвы поставлена на паузу».

В Москве в нерабочую неделю с 28 марта по 5 апреля вводятся дополнительные ограничения на работу предприятий и организаций с массовым посещением людей.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев коронавируса в 55 регионах.

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