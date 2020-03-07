Правительство России одобрило выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Правительство России одобрило выделение средств на единовременные выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим узникам концлагерей, а также вдовам и вдовцам военнослужащих по случаю 75-летней годовщины Победы.

Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«О выделении главным распорядителям средств федерального бюджета... на финансовое обеспечение в 2020 году... единовременной выплаты некоторым категориям граждан России в связи с 75-й годовщиной Победы... Принять проект распоряжения правительства России по данному вопросу», — говорится в опубликованном решении по итогам заседания правительства.

7 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 9 Мая ветеранам по 75 тыс. рублей, а труженикам тыла — по 50 тыс. рублей. Выплаты будут направлены в апреле-мае 2020 года, их получат в том числе граждане России, которые проживают в Латвии, Литве и Эстонии.

Правительство выделило на эти цели более 71 млрд рублей.