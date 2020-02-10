На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей

Правительство России выделит на выплаты ветеранам к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне более 71 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 млрд рублей», — цитирует главу кабинета министров ТАСС.

По его словам, деньги дойдут до получателей в апреле-мае.

Как отметил Мишустин, задача кабмина — подготовить все необходимые акты, чтобы они поступили вовремя.

7 февраля президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, для инвалидов войны, ветеранов и приравненных к ним лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто сумма выплат составит 75 тыс. рублей, для тружеников тыла — 50 тыс.