На выплаты ветеранам к юбилею Победы выделят более 71 млрд рублей
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«В общей сложности мы направим из федерального бюджета на эти цели более 71 млрд рублей», — цитирует главу кабинета министров ТАСС.
По его словам, деньги дойдут до получателей в апреле-мае.
Как отметил Мишустин, задача кабмина — подготовить все необходимые акты, чтобы они поступили вовремя.
7 февраля президент Владимир Путин подписал соответствующий указ. Согласно документу, для инвалидов войны, ветеранов и приравненных к ним лиц, бывших несовершеннолетних узников концлагерей и гетто сумма выплат составит 75 тыс. рублей, для тружеников тыла — 50 тыс.