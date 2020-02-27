Песков: все ветераны — граждане России получат выплаты к 9 Мая
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- РИА Новости
«Если ветеран является гражданином Российской Федерации или получает от Российской Федерации пенсию, он автоматом получит эти деньги», — сказал представитель Кремля журналистам.
Он пояснил, что это не зависит от страны проживания.
7 февраля российский лидер Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате к 9 Мая. В частности, её получат инвалиды войны, ветераны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла.
Правительство выделило на эти цели более 71 млрд рублей. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, деньги должны дойти до получателей в апреле-мае.