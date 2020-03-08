В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.

Как уточняется, владельцам автомобилей не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Также полис должен включать в себя риски утраты или повреждения транспорта, он может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Срок действия каско истекает вместе со сроком действия ОСАГО, при этом от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной.

В январе сообщалось, что полисы ОСАГО в 2020 году будут оформлять на бланках новых серий — «ННН» и «РРР».

Страховщики смогут использовать бланки старых серий — «ККК» и «МММ» — до 1 апреля 2020 года, а оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока.