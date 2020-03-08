В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО

Короткая ссылка
Новый формат полиса ОСАГО вступил в силу в России, с 8 марта водители могут внести информацию о договоре каско на оборотную сторону документа, пишет РИА Новости со ссылкой на указание ЦБ.
В России вступил в силу новый формат полиса ОСАГО
  • РИА Новости

Как уточняется, владельцам автомобилей не нужно заключать договор добровольного автострахования в виде отдельного документа.

Также полис должен включать в себя риски утраты или повреждения транспорта, он может предусматривать франшизу, не превышающую 20% от страховой суммы.

Срок действия каско истекает вместе со сроком действия ОСАГО, при этом от добровольной страховки можно отказаться, не расторгая договор обязательной.

В январе сообщалось, что полисы ОСАГО в 2020 году будут оформлять на бланках новых серий — «ННН» и «РРР».

Страховщики смогут использовать бланки старых серий — «ККК» и «МММ» — до 1 апреля 2020 года, а оформленные на бланках такого типа договоры ОСАГО будут действовать до конца указанного на них срока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить